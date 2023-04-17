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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir meydan okuyor
Giriş Tarihi: 17.04.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:00

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir meydan okuyor

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir meydan okuyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor

27.Bölüm:

Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor

Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor

Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 27. Bölüm Fragmanı izle! ''Bana onu bulun, soyunu kurutacağım...'' | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor

Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir meydan okuyor

Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır.

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