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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir ölümle burun buruna
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:43

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir ölümle burun buruna

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam atv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ölümle burun buruna

29.Bölüm:

Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ölümle burun buruna

Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ölümle burun buruna

Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ölümle burun buruna

Bu çatışma sırasında Cezayir, Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi hayatını tehlikeye atar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir ölümle burun buruna

Aynı anda Ömer Asaf, ağabeyi Bekir'in intikamını almak üzere Ekabir'e ulaşmak için plan yapar ve Ekabir'in tuzak bir mekâna gelmesini sağlar.

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