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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’e acı sürpriz
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:10

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’e acı sürpriz

Oktay Kaynarca'nın başrolüğnde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 34. bölümünde Cezayir'e acı sürpriz...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e acı sürpriz

34.Bölüm:

Leyla, Suna'nın Dumrul'un elinden kurtarılamadığını anlayınca yeniden Dumrul'un emirlerine boyun eğmeye başlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e acı sürpriz

Dumrul, Leyla'nın kızına olan zaafını kullanarak Leyla'dan istediğini alır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e acı sürpriz

Firuze, Dumrul'un geri döndüğünü öğrenir ve Dumrul'un isteği üzerine Cezayir'den gizli buluşurlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e acı sürpriz

Dumrul, Firuze'ye hayatlarından Leyla'yı da çıkarmak üzerine yeni bir yaşam planı sunar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’e acı sürpriz

Tatavlalı, Mişon'un sakladığı paralarının peşine düşer. Cezayir, Tatavlalı'ya Mişon aracılığıyla paraları vereceğini söyler. Cezayir'in Tatavlalı üzerindeki planı başkadır.

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