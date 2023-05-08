Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da gerginlik artıyor
Giriş Tarihi: 08.05.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 13:14

Ben Bu Cihana Sığmazam'da gerginlik artıyor

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze)'in başrolünde yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da gerginlik artıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da gerginlik artıyor

30.Bölüm:

Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da gerginlik artıyor

Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam’da gerginlik artıyor

Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da gerginlik artıyor

Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da gerginlik artıyor

Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider.

SON DAKİKA