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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da ölümcül mücadele
Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:32

Ben Bu Cihana Sığmazam'da ölümcül mücadele

Oktay Kaynarca, Pelin Kil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarına damga vuruyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ölümcül mücadele

22.Bölüm:

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ölümcül mücadele

Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da ölümcül mücadele

Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 22. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Orhan'ı ben vurdum!" | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ölümcül mücadele

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da ölümcül mücadele

Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar.

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