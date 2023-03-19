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Haberler Galeri ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Deli Zeliha’sı Sevil Akı: Sert kadınların kalbi farklıdır
Giriş Tarihi: 19.03.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 08:23

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Deli Zeliha’sı Sevil Akı: Sert kadınların kalbi farklıdır

atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin Deli Zeliha'sı Sevil Akı ile bir araya geldik. Akı, "Her rol bizim dokumuzdan bir tat taşır. Zeliha da benim hazinemden çıkan, sevdiğim bir yol arkadaşım" diyor.

MERVE YURTYAPAN
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Deli Zeliha’sı Sevil Akı: Sert kadınların kalbi farklıdır

Erkekler kadar kadınları da salı gecesi atv ekranında buluşturan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Zeliha'yı canlandıran Sevil Akı, sert kadınlarla ilgili konuştu: "Sert gibi görünseler de kalbi farklı olan insanlardır onlar..."

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Deli Zeliha’sı Sevil Akı: Sert kadınların kalbi farklıdır

Her salı akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, erkek izleyiciyi olduğu kadar kadınları da etkisi altına alıyor. Dizide Zeliha karakterini canlandıran Sevil Akı, güçlü kadın rollerinde görmeyi sevdiğimiz bir isim. Akı, bu kez gizli serviste çalışan güçlü bir kadın karakteriyle evlerimize konuk oluyor. Spor tutkunu, işine aşık, ailesine bağlı olan Sevil Akı'nın hikayesini bizzat kendisinden dinledik. Hem rolünü, hem oyunculuğa yeni başlayanlara tavsiyelerini, hem de özel hayatını konuştuk.

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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Deli Zeliha’sı Sevil Akı: Sert kadınların kalbi farklıdır

- Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde daha önce tanıdığınız birçok kişiyle birlikte çalışıyorsunuz. Bu bir oyuncuya konfor alanı sağlıyor mu?

- Bu dizide olmak, aileye geri dönmek gibi. Oyuncu olarak yönetmen ve diğer tüm çalışanlarla yeniden birlikte çalışmak, zamanı kısaltan konforlu bir durumdur. Yönetmenin dilini bilmek, senaryonun içinde varlığını hissettirmek daha kısa bir sürede oluşur. Bu durum oyuncu içinde hızlı ve keyifli çalışma şartları oluşturur. Bu nedenle çok mutluyum.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Deli Zeliha’sı Sevil Akı: Sert kadınların kalbi farklıdır

- Zeliha güçlü bir kadın. Geçen bölümlerde de farklı yönleri ortaya çıktı. Bu karakteri canlandırmak sizi heyecanlandırıyor mu?
- Sürekli değişken bir senaryoda rolün gideceği ve dönüşeceği yolu keşfetmek, yol arkadaşı olmak çok güzel ve merak uyandırıcı. Senaryo içinde yazılan, benim Zeliha için hissettiklerim birleşince rolün ulaşacağı yer beni heyecanlandırıyor. Her zaman söylediğim gibi kişi kendinden bağımsız oyunculuk yapamaz. Her rol bizim rengimizden, dokumuzdan bir tat taşır. Zeliha da benim hazinemden çıkan çok sevdiğim bir yol arkadaşım.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Deli Zeliha’sı Sevil Akı: Sert kadınların kalbi farklıdır

- Güçlü kadın rollerini seviyor musunuz?

- Yıllarca tiyatro sahnesinde de hep güçlü kadınları oynadım. Yıllarca kaftanlı kostümler çıkmadı üstümden. Hep çok sevdim. Hissettim bu kudretli kadınları. Güçlü kadınların dramatik hikayeleri çok kuvvetli ve teatraldir. Oyuncuya oynarken zevk verir, insanların gücün altında, güçlü olmak için feda ettikleri, kazandıkları, kendi gibi güçlü hislerini hatırlatır. Rolleri daha derinleştirir. Güçlü kadınlar, seyircinin gözünde de edebiyatta da etkileyici rollerdir. Ne mutlu bana ki bu değerli rolleri oynuyorum.

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