Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

- Eşinin başka bir hayatı olduğunu öğreniyor. Siz böyle bir durumla karşı karşıya kalsanız ne yapardınız?

- Böyle bir durumun benden 17 yıl saklanılıyor olması kalbimi kırar ve neden diye sorgularım. "Neden benimle paylaşmadın? Neden bana anlatmadın?" Ben Firuze kadar güçlü olup onun bu sorunlarla olan mücadelesini verebilir miyim bilmiyorum. Demek ki, bu kadar sene birbirimize o güveni ve samimiyeti vermemişiz diye düşünürüm. Benden bu kadar büyük bir olay bu kadar uzun bir süre saklanılıyorsa Pelin olarak bu durumu kaldıramıyor olabilirim.