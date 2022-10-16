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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!
Giriş Tarihi: 16.10.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 07:24

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

atv ekranlarında salı günü izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Doktor Firuze'si Pelin Akil, ilk bölümdeki ameliyat sahnesi için genel cerrah eşliğinde çalıştığını söyledi. Ünlü oyuncu Pelin Akil, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinden olan Akil, dizide eşi tarafından yıllarca kandırılan doktor Firuze'yi canlandırıyor. İlk bölümdeki ameliyat sahnesi için özel olarak hazırlandığını belirten ünlü oyuncu, "Yanımda alanında uzman bir genel cerrah vardı. Aletlerin kullanımı, hastaya dikiş atılması gibi durumlarda beni bilgilendirdi" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

Dizinin yanı sıra Broadway'den İstanbul'a müzikalinde de izleyiciyle buluşan Akil, bu yoğunluğun içinde setten arta kalan tüm boş vaktini çocuklarıyla geçiriyor. Ünlü oyuncuyla bir araya geldik. Yeni dizisini, özel hayatını ve ikizleriyle değişen yaşamını konuştuk.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

- Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına aldı. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?
- Açıkçası bekliyordum, çünkü güçlü senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu bu projede yer alıyor olmamı sağladı. Hikayeyi biliyor olmama rağmen ilk bölümü heyecanla izledim. Verilen emek, sarf edilen çaba beni gururlandırdı. Bu sebeple bu başarı benim için beklenir bir durumdu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

- İlk bölümü izlerken neler hissettiniz?
- İlk bölümü maalesef ki gününde izleyemedim. Çünkü benim müzikalimle aynı tarihe denk geldi. Ama sonrasında bölümü izlediğimde sevgili Onur Tan ve tüm ekibin çok güzel bir iş başardığını görmüş oldum. Ertesi gün reytingler ile heyecanımız, mutluluğumuz ikiye katlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

- Firuze tüm hayatının yalan olduğuyla yüzleşiyor. Onunla çıktığınız yolculuk size neler hissettiriyor?
- Firuze ile çıktığım bu yolda, hayal kırıklığı hissi ile karşılaştım. İnandığı, güvendiği dağlara karların yağması fakat bunun yanı sıra çok tutkulu büyük bir aşk hissi de var Firuze ve Cezayir arasında. Bu yüzden birbirlerini de bırakmayacaklarından çok emin Firuze. Ama öyle bile olsa hayatlarına bambaşka insanlar girmeye başlıyor, aile bildikleri insanlar daha da kalabalıklaşıyor. Tabii ki bu durum Firuze'yi heyecanlandırıyor çünkü kalabalık aile ortamını, kalabalık masaları özleyen bir karakter ama Firuze'nin heyecanı kadar endişeleri ve korkuları da var. Kendi çekirdek ailesine zarar gelebilme ihtimali bile onu tedirgin etmeye yetiyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

- Eşinin başka bir hayatı olduğunu öğreniyor. Siz böyle bir durumla karşı karşıya kalsanız ne yapardınız?
- Böyle bir durumun benden 17 yıl saklanılıyor olması kalbimi kırar ve neden diye sorgularım. "Neden benimle paylaşmadın? Neden bana anlatmadın?" Ben Firuze kadar güçlü olup onun bu sorunlarla olan mücadelesini verebilir miyim bilmiyorum. Demek ki, bu kadar sene birbirimize o güveni ve samimiyeti vermemişiz diye düşünürüm. Benden bu kadar büyük bir olay bu kadar uzun bir süre saklanılıyorsa Pelin olarak bu durumu kaldıramıyor olabilirim.

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