Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Doktor Firuze’si Pelin Akil: Rolüm için genel cerrahtan bilgi aldım!

atv ekranlarında salı günü izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Doktor Firuze'si Pelin Akil, ilk bölümdeki ameliyat sahnesi için genel cerrah eşliğinde çalıştığını söyledi. Ünlü oyuncu Pelin Akil, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinden olan Akil, dizide eşi tarafından yıllarca kandırılan doktor Firuze'yi canlandırıyor. İlk bölümdeki ameliyat sahnesi için özel olarak hazırlandığını belirten ünlü oyuncu, "Yanımda alanında uzman bir genel cerrah vardı. Aletlerin kullanımı, hastaya dikiş atılması gibi durumlarda beni bilgilendirdi" dedi.