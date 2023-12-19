‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi!

Gecenin sahibi Oktay Kaynarca, "Türkiye'de ana kastta bu kadar başrol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey. Bu kadrodan hangisini alırsan al başrol olarak diziyi göğüsler. Çok kalabalık ve çok kaliteli bir ekip olduk. 50 bölüm çektik çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız" dedi.