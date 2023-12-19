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Haberler Galeri ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi!
Giriş Tarihi: 19.12.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 11:38

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi!

atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı ekibi 50. Bölüm ve yeni yıl kutlamasını bir arada gerçekleştirdi.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi!

Dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan, başrol oyuncuları Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve tüm oyuncu-ekip kadrosunun katıldığı yemekte keyifli anlar yaşandı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi!

Gecenin sahibi Oktay Kaynarca, "Türkiye'de ana kastta bu kadar başrol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey. Bu kadrodan hangisini alırsan al başrol olarak diziyi göğüsler. Çok kalabalık ve çok kaliteli bir ekip olduk. 50 bölüm çektik çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız" dedi.

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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi!

Oktay Kaynarca'nın eşi Leyla Türk'e hayat veren Ebru Özkan Saban, "50. bölüme ulaştık. Bizim inandığımız kadar seyircimizde bize inandı, o yüzden buralara geldi" diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Yayınlanan son bölümde diziye transfer olan Ozan Akbaba "Ben de bu cihana sığmazam" dedi. "Ekip çok iyi, proje çok iyi, bende tam olmam gereken yerde; abimin yanındayım. Keyfim yerinde" dedi.

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