Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' setinde Oktay Kaynarca'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Dizi ekibinin organize ettiği kutlamada Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, 'Kocaman bir aile olduk. Çok güzel işlere imza attık. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizi alkışlıyorum' diyerek ekibine teşekkür etti. 57. yaşını geride bırakan Kaynarca, 'Ben kendi adıma çok güzel bir ömür geçirdim, hep de söylerim Allah bana güzel bir ömür bahşetti diye. Güzel bir hayatım oldu. Bundan sonra daha güzel yapmaktan başka bir gayem yok. Kimlikte 58 oldum ama hâlâ 39 yaşındayım' diyerek pastasının mumlarını üfledi. Diğer ünlü isimlerin merak edilen yaşlarını sizler için derledik... MÜGE ANLI 19 Aralık 1973 DEFNE SAMYELİ 17 Mart 1972 BENGÜ 2 Nisan 1979 MERVE BOLUĞUR 16 Eylül 1987 PINAR ALTUĞ 2 Eylül 1974 CANAN ERGÜDER HANDE YENER 12 Ocak 1973 SEREN SERENGİL 06 NİSAN 1971 AYDAN ŞENER 1 MART 1963 HADİSE 22 EKİM 1985 BURCU ESMERSOY 2 Ekim 1976 HÜLYA AVŞAR 10 EKİM 1963 SİBEL CAN 1 AĞUSTOS 1970 BÜŞRA DEVELİ 25 AĞUSTOS 1993 DENİZ SEKİ 1 TEMMUZ 1970 DEMET ŞENER 11 NİSAN 1977 EBRU ŞALLI 15 OCAK 1977 SERENAY SARIKAYA 1 TEMMUZ 1991 KEMAL DOĞULU 14 EKİM 1979 IVANA SERT 25 EKİM 1979 YONCA EVCİMİK 16 EYLÜL 1963 SİNEM ÖZTÜRK 9 OCAK 1985 ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU 19 EYLÜL 1954 PELİN AKİL 17 NİSAN 1986 BENSU SORAL 23 Mart 1991 GİZEM KARACA 7 EYLÜL 1992 EBRU GÜNDEŞ 12 Ekim 1974 BARIŞ ARDUÇ 9 EKİM 1987 YASEMİN ÇONKA 18 ŞUBAT 1972 İLKER AYRIK 16 EKİM 1979 ESRA EROL 12 MAYIS 1982 BURCU ÖZBERK 12 ARALIK 1989