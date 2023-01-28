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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’
Giriş Tarihi: 28.01.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 08:27

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'ya dizi setinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ekip arkadaşlarıyla poz veren Kaynarca, "Güzel bir hayatım oldu. Kimlikte 58 oldum ama hâlâ 39 yaşındayım" dedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' setinde Oktay Kaynarca'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

Dizi ekibinin organize ettiği kutlamada Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi. Şekerden maketinin yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, "Kocaman bir aile olduk.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

Çok güzel işlere imza attık. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizi alkışlıyorum" diyerek ekibine teşekkür etti.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

57. yaşını geride bırakan Kaynarca, "Ben kendi adıma çok güzel bir ömür geçirdim, hep de söylerim Allah bana güzel bir ömür bahşetti diye. Güzel bir hayatım oldu. Bundan sonra daha güzel yapmaktan başka bir gayem yok. Kimlikte 58 oldum ama hâlâ 39 yaşındayım" diyerek pastasının mumlarını üfledi.

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