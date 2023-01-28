Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’ya sürpriz kutlama! ‘Hala 39 yaşındayım’

57. yaşını geride bırakan Kaynarca, "Ben kendi adıma çok güzel bir ömür geçirdim, hep de söylerim Allah bana güzel bir ömür bahşetti diye. Güzel bir hayatım oldu. Bundan sonra daha güzel yapmaktan başka bir gayem yok. Kimlikte 58 oldum ama hâlâ 39 yaşındayım" diyerek pastasının mumlarını üfledi.