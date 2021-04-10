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Haberler Galeri "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi herkes onu konuştu!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 12:06

"Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" mini elbisesi ile verdi herkes onu konuştu!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Mini elbisesi ile veren Deniz Seki sosyal medyayı yaktı geçti. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki balkon pozu ile "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" dedi. Deniz Seki geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili çıkan iddialarına da göndermede bulundu ve "Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok" notunu düştü. İşte ...

Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi herkes onu konuştu!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi herkes onu konuştu!

Fazla kilolarından kurtulan ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi herkes onu konuştu!

Geçtiğimiz haftalarda bornozlu pozu ile çok konuşulan 'den şimdi de geldi.

Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi herkes onu konuştu!

Mini elbisesi ile veren sosyal medyayı yaktı geçti.

Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi herkes onu konuştu!

İşte 'nin minili ...

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