"Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" Deniz Seki mini elbisesi ile balkon pozu verdi herkes onu konuştu!

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Mini elbisesi ile balkon pozu veren Deniz Seki sosyal medyayı yaktı geçti. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki balkon pozu ile "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" dedi. Deniz Seki geçtiğimiz günlerde kendisiyle ilgili çıkan photoshop iddialarına da göndermede bulundu ve "Farkındaysanız duvarlarda bir yamulma yok" notunu düştü. İşte Deniz Seki'nin minili balkon pozu...