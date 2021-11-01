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Haberler Galeri Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu'nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 01.11.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 12:14

Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu'nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!

Şarkıcı Bengü ile iş insanı Selim Selimoğlu, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra kucağına alan Bengü, bugün ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Bu kez bir oğlu olan Bengü, bebeğine verdiği isimle ise herkesi şaşırttı. İkinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Bengü ile Selim Selimoğlu, bakın oğullarına hangi ismi verdi...

Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu’nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!

Şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlenmiş, ilk bebeğini 2019 yılında kucağına almıştı.

Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu’nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!

Sanatçı Bengü, yeniden anne olmanın mutluluğu içinde.

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Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu’nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!

1 Kasım 2021, Pazartesi günü ikinci doğumunu gerçekleştiren Kadın Sağlığı ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Habibe Seyisoğlu, şu bilgileri verdi;

Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu’nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!

"Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi. Bengü hanımın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.

Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu’nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!
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