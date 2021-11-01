Giriş Tarihi: 01.11.2021 12:11Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 12:14
Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu'nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!
Şarkıcı Bengü ile iş insanı Selim Selimoğlu, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra kucağına alan Bengü, bugün ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Bu kez bir oğlu olan Bengü, bebeğine verdiği isimle ise herkesi şaşırttı. İkinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Bengü ile Selim Selimoğlu, bakın oğullarına hangi ismi verdi...