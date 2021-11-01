Bengü ikinci kez anne oldu! Bengü ile Selim Selimoğlu’nun oğluna verdiği isim herkesi şaşırttı!

"Bugün saat 7.52'de Selim bebek dünyaya geldi. Bengü hanımın ve bebeğinin sağlığı gayet iyi. Kilosu 3760 gr, boyu 53 cm doğan Selim bebek, anne sütüyle de tanıştı. Kendisine, bebeğine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.