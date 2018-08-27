Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar

BENGÜ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı annesiyle kına gecesinden fotoğrafını; "Ben 18 yaşımda üniversite okumak için uçmuştum yuvadan...Annem sevdiğim kuru köftelerini, yanıma almamı istediği öğretilerini , özenle büyüttüğü kızını hep bi uğurladı...Ağlamadık hiç...Ben de; o da...Ta ki bugüne kadar...Bugün kınam yakılıyordu; "bi yere gitmiyorum ki anne" dedim...Ben boğazımda sabahtan beri düğümlenen o hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım...Başka bi duyguymuş...Annem çok seviyorum seni." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.