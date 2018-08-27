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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar

Bengü ile nişanlısı Selim Selimoğlu, dün akşam ünlü şarkıcının evinde düzenlenen kına gecesinde karşılıklı oynadı

Giriş Tarihi: 27.08.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 12:11
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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar
Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar

29 Ağustos'ta nişanlısı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanan , kına gecesinde döktürdü.

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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar
Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar

Ünlü çift dün akşam 'nün evinde düzenlenen kına gecesine karşılıklı oynadı.

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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar
Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar

KINA GECESİNE ÜNLÜ AKINI

Mutluluğu gözlerinden okunan çiftin arkadaşları yalnız bırakmadı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı kına gecesinden görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.

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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar
Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar

BENGÜ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı annesiyle kına gecesinden fotoğrafını; "Ben 18 yaşımda üniversite okumak için uçmuştum yuvadan...Annem sevdiğim kuru köftelerini, yanıma almamı istediği öğretilerini , özenle büyüttüğü kızını hep bi uğurladı...Ağlamadık hiç...Ben de; o da...Ta ki bugüne kadar...Bugün kınam yakılıyordu; "bi yere gitmiyorum ki anne" dedim...Ben boğazımda sabahtan beri düğümlenen o hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım...Başka bi duyguymuş...Annem çok seviyorum seni." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar
Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar

kına gecesinde modacı Raşit Bağzıbağlı'nın hazırladığı kıyafeti giydi.

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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar
Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar


ve Selim Selimoğlu'nun düğün hazırlıkları için 1 milyon lirayı gözden çıkardığı iddia edildi.

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’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar
Bengü’nün göz kamaştırıcı kınası! Servet harcadılar


Kına gecesinin yapıldığı mekanın kapısına Türk bayrağı asan , unutulmaya yüz tutan bu geleneği tekrar hatırlattı.

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