Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
09:52
"Beni de bitirdin kendini de" Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasına girdi!
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.