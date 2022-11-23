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Haberler Galeri "Beni de bitirdin kendini de" Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasına girdi!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:52

"Beni de bitirdin kendini de" Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasına girdi!

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab'la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.

Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadise’nin konuşmaları dava dosyasına girdi!

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti.

Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadise’nin konuşmaları dava dosyasına girdi!

Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.

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Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadise’nin konuşmaları dava dosyasına girdi!

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti.

Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadise’nin konuşmaları dava dosyasına girdi!

O dönem Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş'le olan fotoğraflarını silmişti.

Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadise’nin konuşmaları dava dosyasına girdi!

YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!
Hadise'nin Reza Zarrab'ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.

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