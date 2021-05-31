Giriş Tarihi: 31.05.2021 14:33Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 14:41
"Beni de olmasa tanıyamayacaktık" Manken Tuğba Özay imaj yeniledi bambaşka biri oldu!
Ünlü manken ve şarkıcı Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özayyeni imajı ile 'yaza merhaba' dedi. Bir dönemin podyumların aranan isimleri arasında yer alan Tuğba Özay, uzun zaman sonra bu sefer de yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yeniden aktif şekilde görünmeye başlayan Özay'ın son hali takipçilerini oldukça şaşıttı. Saçlarını Afro dalgası yaptıran Tuğba Özay'a "Beni de olmasa takıyamayacaktık" yorumları yapıldı. İşte imaj değişikliği ile bambaşka birine dönüşen Tuğba Özay'ın son hali...