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Haberler Galeri "Beni de olmasa tanıyamayacaktık" Manken Tuğba Özay imaj yeniledi bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 14:41

"Beni de olmasa tanıyamayacaktık" Manken imaj yeniledi bambaşka biri oldu!

Ünlü manken ve şarkıcı Ünlü manken ve şarkıcı ile 'yaza merhaba' dedi. Bir dönemin podyumların aranan isimleri arasında yer alan Tuğba Özay, uzun zaman sonra bu sefer de yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yeniden aktif şekilde görünmeye başlayan Özay'ın son hali takipçilerini oldukça şaşıttı. Saçlarını Afro dalgası yaptıran Tuğba Özay'a "Beni de olmasa takıyamayacaktık" yorumları yapıldı. İşte imaj değişikliği ile bambaşka birine dönüşen ...

Beni de olmasa tanıyamayacaktık Manken Tuğba Özay imaj yeniledi bambaşka biri oldu!

Ünlü manken ve şarkıcı Ünlü manken ve şarkıcı ile 'yaza merhaba' dedi.

Beni de olmasa tanıyamayacaktık Manken Tuğba Özay imaj yeniledi bambaşka biri oldu!

Bir dönemin podyumların aranan isimleri arasında yer alan , uzun zaman sonra bu sefer de yeni imajıyla gündeme geldi.

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Beni de olmasa tanıyamayacaktık Manken Tuğba Özay imaj yeniledi bambaşka biri oldu!

Sosyal medyada yeniden aktif şekilde görünmeye başlayan Özay'ın son hali takipçilerini oldukça şaşıttı.

Beni de olmasa tanıyamayacaktık Manken Tuğba Özay imaj yeniledi bambaşka biri oldu!

Saçlarını Afro dalgası yaptıran 'a "Beni de olmasa takıyamayacaktık" yorumları yapıldı.

Beni de olmasa tanıyamayacaktık Manken Tuğba Özay imaj yeniledi bambaşka biri oldu!

İşte imaj değişikliği ile bambaşka birine dönüşen 'ın son hali...

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