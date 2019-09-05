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  • Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

Bir süredir dizi ve filmlere ara veren eşi 'la ilişkisini gözlerden uzakta yaşıyor. Yeşil gözleri ve düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çeken Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi. Eylül 2018 yılında evlenen gözde çiftin her hareketi magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü çift boşanma iddialarını ise geçtiğimiz günlerde sert bir şekilde yalanlamıştı. Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan Bensu Soral yaşı, fiziği ve duruşuyla magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Bensu Soral hamilelik sorularına; '' Çocuk tabi ki istiyorum. Zaten çocukları da çok seviyorum ama zamanı var. Şu an yüzü olduğum bir marka var onun için de fiziğime dikkat etmem gerekiyor. Onun dışında kısmet İnşallah bir çocuğum olur.'' Diyerek konuya açıklık getirdi. Ünlülerin yaşlarıyla ilgili gerçekleri öğrenince şaşıracaksınız. İşte Bensu Soral başta olmak üzere diğer

Giriş Tarihi: 05.09.2019 01:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 01:41
Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

Ekranlara ara veren ünlü oyuncu hamilelik sorularına yanıt verdi. Güzel oyuncu Bensu Soral iş adamı eşi ile bir senedir mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Magazin kulislerinde ünlü çiftin boşanma haberleri çıkıyordu. Son olarak Bensu Soral'a yöneltilen hamilelik sorularına verdiği yanıtla hayranlarını şaşkına çevirdi. Genç yaşı, düzgün fiziği ve güzelliğiyle ünlüler dünyasında parmakla gösterilen Bensu Soral'ın yaşını öğrenince şaşıracaksınız. Hamilelik sorularına ise Soral; '' Şimdilik netleşen bir proje yok. Güzel bir iş olursa yapmak isterim. Hakan'ın benim dizilerde oynamamamı istemesi gibi bir durum söz konusu değil.'' açıklamasında bulundu. İşte Bensu Soral başta olmak üzere diğer

Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

MÜGE ANLI

Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

İLKER İNANOĞLU

Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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