Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi! Şu an hamile kalamam çünkü…

Bir süredir dizi ve filmlere ara veren Bensu Soral eşi Hakan Baş'la ilişkisini gözlerden uzakta yaşıyor. Yeşil gözleri ve düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çeken Bensu Soral hamilelik sorularına yanıt verdi. Eylül 2018 yılında evlenen gözde çiftin her hareketi magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü çift boşanma iddialarını ise geçtiğimiz günlerde sert bir şekilde yalanlamıştı. Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan Bensu Soral yaşı, fiziği ve duruşuyla magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Bensu Soral hamilelik sorularına; '' Çocuk tabi ki istiyorum. Zaten çocukları da çok seviyorum ama zamanı var. Şu an yüzü olduğum bir marka var onun için de fiziğime dikkat etmem gerekiyor. Onun dışında kısmet İnşallah bir çocuğum olur.'' Diyerek konuya açıklık getirdi. Ünlülerin yaşlarıyla ilgili gerçekleri öğrenince şaşıracaksınız. İşte Bensu Soral başta olmak üzere diğer ünlülerin yaşları…