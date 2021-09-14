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Haberler Galeri Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş'tan bomba itiraf geldi!
Giriş Tarihi: 14.09.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 11:09

Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş'tan bomba itiraf geldi!

Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğindeki sıkıntılar devam ediyor. İhanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin, şimdilerde boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirmişti. Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihanet haberlerini beraberinde getirmişti. Hakan Baş'ın ise eşi Bensu Soral'ı internet fenomeni Mina Ceran ile aldattığı ileri sürülürken, sonunda Baş suskunluğunu bozdu. Hakan Baş'tan iddialara son dakika yanıtı geldi.

Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş’tan bomba itiraf geldi!

Oyuncu Bensu Soral 29 Eylül 2018'de 3 yıllık sevgilisi iş insanı Hakan Baş ile nikâh masasına oturmuştu.

Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş’tan bomba itiraf geldi!

Çiftin, Four Seasons Otel'de gerçekleşen düğününe 500 davetli katılmıştı. Çift, dillere destan bir şekilde dünyaevine girmişti.

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Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş’tan bomba itiraf geldi!

ÇOCUK KRİZİ İDDİASI

Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral (30) ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.

Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş’tan bomba itiraf geldi!

SOSYAL MEDYA FENOMENİYLE EĞLENDİ

Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine magazin programı 'Söylemezsem Olmaz'da, ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı.

Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş’tan bomba itiraf geldi!

Ünlü çift ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yayınlamışlardı.İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı. Bu açıklamanın üstüne Baş, 'Söylemezsem Olmaz'a konuştu.

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