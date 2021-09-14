Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş’tan bomba itiraf geldi!

Ünlü çift ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yayınlamışlardı.İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı. Bu açıklamanın üstüne Baş, 'Söylemezsem Olmaz'a konuştu.