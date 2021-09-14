Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu? Suskunluğunu bozan Hakan Baş’tan bomba itiraf geldi!

Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğindeki sıkıntılar devam ediyor. İhanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin, şimdilerde boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirmişti. Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri de ihanet haberlerini beraberinde getirmişti. Hakan Baş'ın ise eşi Bensu Soral'ı internet fenomeni Mina Ceran ile aldattığı ileri sürülürken, sonunda Baş suskunluğunu bozdu. Hakan Baş'tan iddialara son dakika yanıtı geldi.