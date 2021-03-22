Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babasını görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteri ile gönüllere taht kuran Özgür Ozan hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı dünyaca ünlü model kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid'in babalarına benzerliğiyle sosyal medyanın diline düştü. Gigi ve Bella Hadid'in iş insanı milyarder babası Mohamed Hadid, Türkiye'ye geldi. Sürpriz İstanbul ziyareti ile konuşulan Mohamed Hadid'i görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ına olan benzerliğiyle şaşırdı. Daha önce de Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin paylaşımlarında dikkat çeken benzerlik sonrası Türk takipçileri ünlü modelleri yorum yağmuruna tutmuştu. İşte 'Yok artık' dedirten benzerlik...