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Haberler Galeri Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babasını görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı!

Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! ve kardeşlerin babasını görenler 'ın 'ı sandı!

dizisinde karakteri ile gönüllere taht kuran hayranlarının ağzını açık bıraktı. dünyaca ünlü model kardeşler ve Hadid'in babalarına benzerliğiyle sosyal medyanın diline düştü. Gigi ve Bella Hadid'in iş insanı milyarder babası , 'ye geldi. Sürpriz ziyareti ile konuşulan Mohamed Hadid'i görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ına olan benzerliğiyle şaşırdı. Daha önce de Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin paylaşımlarında dikkat çeken benzerlik sonrası Türk takipçileri ünlü modelleri yorum yağmuruna tutmuştu. İşte 'Yok artık' dedirten benzerlik...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 08:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 08:10
Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babasını görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı!

dizisinde karakteri ile gönüllere taht kuran hayranlarının ağzını açık bıraktı. dünyaca ünlü model kardeşler ve Hadid'in babalarına benzerliğiyle sosyal medyanın diline düştü.

Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babasını görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı!

ve 'in iş insanı milyarder babası , 'ye geldi.

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Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babasını görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı!

Sürpriz ziyareti ile konuşulan 'i görenler 'ın 'ına olan benzerliğiyle şaşırdı.

Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babasını görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı!

Daha önce de ve kardeşlerin paylaşımlarında dikkat çeken benzerlik sonrası Türk takipçileri ünlü modelleri yorum yağmuruna tutmuştu.

Benzerlikleri ağızları açık bıraktı! Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babasını görenler Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı sandı!

İşte 'Yok artık' dedirten benzerlik...

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