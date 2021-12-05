Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini dün resmen ilan etti. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmiş ve iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medyadan paylaşılan son fotoğrafla gerçekler kısa süre içerisinde gün yüzüne çıktı. Bugün ise ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü türkücü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özcan Deniz'e benzetildi. İşte ayrıntılar!