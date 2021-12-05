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Haberler Galeri Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 05.12.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 18:47

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini dün resmen ilan etti. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmiş ve iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medyadan paylaşılan son fotoğrafla gerçekler kısa süre içerisinde gün yüzüne çıktı. Bugün ise ünlü şarkıcı Berdan Mardini yeni tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü türkücü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Özcan Deniz'e benzetildi. İşte ayrıntılar!

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!
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Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Gökhan Göz, dün sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!

Gökhan Göz, paylaşımıyla türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini ilan etti.

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!

Göz ile Yelliler, geçtiğimiz aylarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikili, söylentileri yalanlamıştı.

Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler’in yasak aşk skandalıyla gündem olmuştu! Berdan Mardini’nin yeni tarzı sosyal medyaya damga vurdu!

Eski eşi Fatoş Yelliler'in yasak aşk skandalıyla gündeme bomba gibi düşen Berdan Mardini, bu kez de yeni tarzıyla çok konuşuldu.

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