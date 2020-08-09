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Haberler Galeri Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift ile şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile gündem olan Beren Saat ile Kenan Doğulu adeta ikinci balayı yaşıyor. Mutlu ve huzurlu olduğu günlerde paylaşımlarına da hız veren Beren Saat hesabından yeni bir poz paylaştı. dizisi ile beğeni toplayan ile verdiği ile adeta yaktı geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Atiye dizisinin başrolü adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte pozu...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 16:31
Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift ile şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

Evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile gündem olan ile adeta ikinci balayı yaşıyor.

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Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

Mutlu ve huzurlu olduğu günlerde paylaşımlarına da hız veren hesabından yeni bir poz paylaştı.

Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

dizisi ile beğeni toplayan kırmızı mayosu ile verdiği ile adeta yaktı geçti.

Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

Düzgün fiziği ile dikkat çeken dizisinin başrolü 'in kırmızı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

İşte 'in kırmızı ...

Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

Sosyal medyanın ilgi odağı olan ünlü isimlerin tatil paylaşımlarını sizin için derledik...

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