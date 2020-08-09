Beren Saat kırmızı mayosu ile sosyal medyayı yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat havuzda kırmızı mayosuyla şov yaptı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile gündem olan Beren Saat ile Kenan Doğulu adeta ikinci balayı yaşıyor. Mutlu ve huzurlu olduğu günlerde paylaşımlarına da hız veren Beren Saat sosyal medya hesabından yeni bir poz paylaştı. Atiye dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat kırmızı mayosu ile verdiği havuz pozu ile adeta yaktı geçti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Atiye dizisinin başrolü Beren Saat'in kırmızı mayolu pozu adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Beren Saat'in kırmızı mayolu pozu...