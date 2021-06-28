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Haberler Galeri Beren Saat lila bikinisi içinde baş döndürdü! Beren Saat'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 08:01

Beren Saat lila bikinisi içinde baş döndürdü! Beren Saat'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı...

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü çift tatil sezonunu Bodrum'da sevdikleriyle açmıştı. Atiye dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat siyah mayosu ile objektiflere yakalanmış ve fiziği ile büyük beğeni toplamıştı. Beren Saat'ten yeni tatili pozu geldi. Yine çok iddialı olan Beren Saat lila bikinisi içinde göz kamaştırdı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Beren Saat'in lila bikinisi ile verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağarken eşi Kenan Doğulu ile aşk dolu halleri de dikkatlerden kaçmadı. İşte arkadaşlarının doğum günü için toplanan ünlü isimlerin arasında adeta bir yıldız gibi parlayan Beren Saat'in lila bikinisi ile pozları...

Beren Saat lila bikinisi içinde baş döndürdü! Beren Saat'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı...

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Beren Saat lila bikinisi içinde baş döndürdü! Beren Saat'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı...

Ünlü çift tatil sezonunu Bodrum'da sevdikleriyle açmıştı.

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Beren Saat lila bikinisi içinde baş döndürdü! Beren Saat'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı...

Atiye dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat siyah mayosu ile objektiflere yakalanmış ve fiziği ile büyük beğeni toplamıştı.

Beren Saat lila bikinisi içinde baş döndürdü! Beren Saat'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı...

Beren Saat'ten yeni tatili pozu geldi.

Beren Saat lila bikinisi içinde baş döndürdü! Beren Saat'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı...

Yine çok iddialı olan Beren Saat lila bikinisi içinde göz kamaştırdı.

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