Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...

Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
09:52
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını eşi Beren Saat'in düzenlediği partiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Beren Saat de partiye katıldı. Partide Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yapıldı ve duvarlara güneş sembolünün yanına 'Kenan doğdu' yazıları asıldı. Doğulu, komşularına gönderdiği mektupla yüksek sesten dolayı özür diledi. Ancak bu da işe yaramadı. Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu için Acarkent'te organize ettiği doğum günü partisine, site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı.