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Haberler Galeri Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:52

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını eşi Beren Saat'in düzenlediği partiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Beren Saat de partiye katıldı. Partide Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yapıldı ve duvarlara güneş sembolünün yanına 'Kenan doğdu' yazıları asıldı. Doğulu, komşularına gönderdiği mektupla yüksek sesten dolayı özür diledi. Ancak bu da işe yaramadı. Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu için Acarkent'te organize ettiği doğum günü partisine, site sakinlerinin şikayeti üzerine polis baskını yapıldı.

Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...

Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye ve Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...

Son olarak Beren Saat, 50 yaşına giren eşi Kenan Doğulu için, dün akşam Acarkent'teki evlerinde parti verdi.

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Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...

PASTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Kenan Doğulu ile gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırıldı.

Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...

Renkli bir dekorasyon hakim olduğu partide duvarlara güneş sembolünün yanına "Kenan doğdu" yazıları asıldı. Partide şarkılarını söyleyen Doğulu, Beren Saat ile de dans etmeyi ihmal etmedi.

Beren Saat’in eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü partisine polis baskını! Gecece Aşk-ı Memnu oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem de vardı...

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI BİR ARADA

Gecede dikkat çeken bir detay ise Aşk-ı Memnu oyuncuları oldu. Partiye katılan dizinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem, Beren Saat ile poz verdi.

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