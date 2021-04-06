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Haberler Galeri Berfu Yenenler iki oğlunun da Eser Yenenler’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 17:20

iki oğlunun da ’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Son dönemin en eğlenceli çiftleri arasında yer alan komedyen ile tescilli güzel , 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Doğum kilolarından da hızla kurtulan Berfu Yenenler, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Oğullarının her anını yayınlayan Yenenler, son paylaşımıyla ise sosyal medyayı yıktı geçti. Oğullarının babasına benzerliğini ti'ye alan tescilli güzel, yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Berfu Yenenler iki oğlunun da Eser Yenenler’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Son dönemin en eğlenceli çiftleri arasında yer alan komedyen ile tescilli güzel , 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Berfu Yenenler iki oğlunun da Eser Yenenler’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan ve , geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Berfu Yenenler iki oğlunun da Eser Yenenler’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya geldi.

Berfu Yenenler iki oğlunun da Eser Yenenler’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Anne oğlunun fotoğrafını paylaşıp "Evde artık 3 Eser olacak. Orijinal Eser, Kıvırcık Emmi Eser, Küçük Emmi Eser" notuyla güldüren bir paylaşıma imza atmıştı.

Berfu Yenenler iki oğlunun da Eser Yenenler’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!

çocuklarının babalarına olan benzerliğini ti'ye almaya devam ediyor.

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