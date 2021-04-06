Berfu Yenenler iki oğlunun da Eser Yenenler’le olan benzerliğini ti’ye aldı! Berfu Yenenler'in paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Son dönemin en eğlenceli çiftleri arasında yer alan komedyen Eser Yenenler ile tescilli güzel Berfu Yenenler, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Doğum kilolarından da hızla kurtulan Berfu Yenenler, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Oğullarının her anını yayınlayan Yenenler, son paylaşımıyla ise sosyal medyayı yıktı geçti. Oğullarının babasına benzerliğini ti'ye alan tescilli güzel, yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.