Giriş Tarihi: 22.02.2023 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
11:42
Berfu Yenenler'in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in emanetini teslim etti!
Asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerden olan Malatya'ya giden Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yanlarında oğulları Kuzey'in emanetini de götürdü. Depremzede çocuklar için sevdiği oyuncaklardan seçip gönderen Kuzey'n emanetini ziyaret ettiği çadır kentte teslim eden Berfu Yenenler paylaşımı ile hüzün ve mutluluğu birarada yaşattı. Takipçileriyle depremzede çocuk ile yaşadığı duygusal anları paylaşan Berfu Yenenler "Emanetimi teslim ettim" dedi. İşte gönülleri fetheden Berfu Yenenler'in duygulandıran paylaşımı...