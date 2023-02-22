Berfu Yenenler’in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in emanetini teslim etti!

Asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerden olan Malatya'ya giden Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yanlarında oğulları Kuzey'in emanetini de götürdü.