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Haberler Galeri Berfu Yenenler'in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in emanetini teslim etti!
Giriş Tarihi: 22.02.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 11:42

Berfu Yenenler'in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey'in emanetini teslim etti!

Asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerden olan Malatya'ya giden Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yanlarında oğulları Kuzey'in emanetini de götürdü. Depremzede çocuklar için sevdiği oyuncaklardan seçip gönderen Kuzey'n emanetini ziyaret ettiği çadır kentte teslim eden Berfu Yenenler paylaşımı ile hüzün ve mutluluğu birarada yaşattı. Takipçileriyle depremzede çocuk ile yaşadığı duygusal anları paylaşan Berfu Yenenler "Emanetimi teslim ettim" dedi. İşte gönülleri fetheden Berfu Yenenler'in duygulandıran paylaşımı...

Berfu Yenenler’in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in emanetini teslim etti!

İzmitli olan ve 1999 depreminde 4 yaşında olduğunu dile getiren Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile depremden hasar gören Malatya'ya depremzedelere moral vermek için ziyarette bulundu.

Berfu Yenenler’in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in emanetini teslim etti!

Çadır kentte depremzede çocuklar ile biraraya gelen ünlü çift gönülleri fethederken, Berfu Yenenler'in duygusal paylaşımı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Berfu Yenenler’in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in emanetini teslim etti!

Asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerden olan Malatya'ya giden Berfu Yenenler ile Eser Yenenler çifti yanlarında oğulları Kuzey'in emanetini de götürdü.

Berfu Yenenler’in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in emanetini teslim etti!

Depremzede çocuklar için sevdiği oyuncaklardan seçip gönderen Kuzey'n emanetini ziyaret ettiği çadır kentte teslim eden Berfu Yenenler paylaşımı ile hüzün ve mutluluğu birarada yaşattı.

Berfu Yenenler’in depremzede çocuk ile paylaşımı kalpleri ısıttı! Berfu Yenenler oğlu Kuzey’in emanetini teslim etti!

Takipçileriyle depremzede çocuk ile yaşadığı duygusal anları paylaşan Berfu Yenenler "Emanetimi teslim ettim" dedi.

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