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Haberler Galeri Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 14.11.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 08:31

Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!

Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in bir de meme küçültme ameliyat olduğu söylenmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini eklerken güzelliğiyle dudak uçuklattı. Eski fit hallerine dönen Bergüzar Korel derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile göz kamaştırdı! İşte Bergüzar Korel'in hayran bırakan pozları...

Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!

Yeni imajının yanı sıra fit hali ile de dikkat çeken Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!

İnstagram'da 2.2 milyon kişinin takip ettiği Bergüzar Korel son olarak bir dergi için poz verdi.

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Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!

Birbirinden güzel fotoğrafları çekilen Bergüzar Korel'in incecik kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!

Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in bir de meme küçültme ameliyat olduğu söylenmişti.

Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini eklerken güzelliğiyle dudak uçuklattı.

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