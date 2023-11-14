Giriş Tarihi: 14.11.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 08:31

Bergüzar Korel 20 kilo vermiş incecik olmuştu... Derin sırt dekoltesiyle Bergüzar Korel yaktı geçti!

Aldığı hamilelik kilolarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra hızla kilo vermeye başladı öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf oldu. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in bir de meme küçültme ameliyat olduğu söylenmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini eklerken güzelliğiyle dudak uçuklattı. Eski fit hallerine dönen Bergüzar Korel derin sırt dekolteli siyah elbisesi ile göz kamaştırdı! İşte Bergüzar Korel'in hayran bırakan pozları...