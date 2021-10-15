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Haberler Galeri Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel'den duygulandıran sözler...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 16:45

Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel'den duygulandıran sözler...

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in dizi aşkı, 2009 yılında nikah masasına taşınmıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift; ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci oğulları Han'a ise geçtiğimiz yıl mart ayında kavuşmuştu. Şimdilerde bir kız çocuk bekleyen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Birkaç gün önce baby shower partisi düzenleyen Bergüzar Korel, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yeni bir paylaşımda bulunan Korel, bu kez gençlik yıllarına seslendi. "Şimdi bu kız karşıma gelseydi ona şunları söylerdim" diyerek söze başlayan Bergüzar Korel, takipçilerini duygulandırdı. İşte o satırlar...

Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel’den duygulandıran sözler...

2009 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu meslektaşı Halit Ergenç ile birlikte üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenledi.

Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel’den duygulandıran sözler...

Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

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Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel’den duygulandıran sözler...

Partide beyaz elbise giymeyi tercih eden 39 yaşındaki Bergüzar Korel o gün çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel’den duygulandıran sözler...

Hamilelik duygusallığında olan Korel'in son paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Bergüzar Korel bu kez de gençliğine seslendi! Doğum için gün sayan Bergüzar Korel’den duygulandıran sözler...

Gençlik fotoğrafını 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Korel, "Şimdi bu kız karşıma gelseydi ona şunları söylerdim" diyerek zamanında yaptığı ve pişman olduğu konuları sıraladı.

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