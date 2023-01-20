Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'e "Ben nasıl uyuyorum?" diye sordu... Bomba taklit! "Aşka inancınız yeniden yeşerecek"
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:05

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'e "Ben nasıl uyuyorum?" diye sordu... Bomba taklit! "Aşka inancınız yeniden yeşerecek"

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çiftlerden olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği isimlerden. Özellikle Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel günlük yaşantısından, evinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bergüzar Korel bu kez eşi ile baş başa çıktığı yemekten paylaştı. Takipçilerine "Aşka inancınız yeniden yeşerecek" diyen Bergüzar Korel'in eşine "Ben nasıl uyuyorum?" sorusundan sonra Halit Ergenç'ten bomba bir taklit geldi. İşte sevilen çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in romantik olduğu kadar gülümseten halleri...

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e Ben nasıl uyuyorum? diye sordu... Bomba taklit! Aşka inancınız yeniden yeşerecek

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 13 yıl önce hayatını meslektaşı Halit Ergenç'le birleştirmişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin aşk pozlarına beğeni yağmıştı.

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e Ben nasıl uyuyorum? diye sordu... Bomba taklit! Aşka inancınız yeniden yeşerecek

Evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel ile Halit Ergenç ailecek Türkiye'de geçirdikleri yaz tatili sonrası Londra'ya dönmüşlerdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e Ben nasıl uyuyorum? diye sordu... Bomba taklit! Aşka inancınız yeniden yeşerecek

Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç işleri için İstanbul-Londra arasında mekik dokuyor.

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e Ben nasıl uyuyorum? diye sordu... Bomba taklit! Aşka inancınız yeniden yeşerecek

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç’e Ben nasıl uyuyorum? diye sordu... Bomba taklit! Aşka inancınız yeniden yeşerecek

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.

SON DAKİKA