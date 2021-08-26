Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel’in son hali...

Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi evliliklerinden bir yıl sonra kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşan çift, şimdilerde üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 30. haftayı deviren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile yeni bir paylaşımda bulundu. Ergenç ile karesini "30 haftayı devirdik be ortak" notuyla paylaştı. İkilinin sarmaş dolaş karelerine beğeni yağdı.