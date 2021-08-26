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Haberler Galeri Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel'in son hali...
Giriş Tarihi: 26.08.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 10:42

Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel'in son hali...

Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi evliliklerinden bir yıl sonra kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşan çift, şimdilerde üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinde 30. haftayı deviren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile yeni bir paylaşımda bulundu. Ergenç ile karesini "30 haftayı devirdik be ortak" notuyla paylaştı. İkilinin sarmaş dolaş karelerine beğeni yağdı.

Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel’in son hali...

Rol aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşıyan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi evliliklerinden bir yıl sonra kucaklarına almıştı.

Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel’in son hali...

Geçtiğimiz yıl mart ayında da ikinci oğulları Han'a kavuşan çift, şimdilerde üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel’in son hali...

Kız bebek bekleyen ve adını Leyla koymaya hazırlanan Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel’in son hali...

Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda denizin içinde çekilen bir pozunu paylaşarak "Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim çok şükür" notunu yazmıştı.

Bergüzar Korel hamileliğinde 30 haftayı devirdi! Halit Ergenç ile sarmaş dolaş paylaşan Bergüzar Korel’in son hali...

SON PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Eşi Halit Ergenç'le birlikte çekilen pozlarını paylaşan Korel, "Yine yeniden, 30 haftayı devirdik be ortak" notunu yazdı.

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