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Haberler Galeri Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu! Annesinin boyunu geçti!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:52

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu! Annesinin boyunu geçti!

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den sık sık çocuklarıyla paylaşımlar geliyor. Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu. Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Ali ile bir karesini paylaşmıştı. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlu Ali...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu! Annesinin boyunu geçti!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu! Annesinin boyunu geçti!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu! Annesinin boyunu geçti!

Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu! Annesinin boyunu geçti!

Bergüzar Korel büyük oğlu Ali ile bir karesini paylaştı.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in ilk göz ağrısı Ali kocaman oldu! Annesinin boyunu geçti!

Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti.

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