Giriş Tarihi: 29.10.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
12:05
Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla'nın tatlı sohbeti gülümsetti! "Ne alayım Amerika’dan?" sorusuna Leyla'dan mütevazı yanıt!
Bergüzar Korel'den minik kızı Leyla ile takipçilerini gülümseten paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Cannes pozlarıyla kendine hayran bırakmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra anneliğiyle de övgüleri toplayan Bergüzar Korel son olarak kızı Leyla ile bir diyaloglarını paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı. Bergüzar Korel'in "Ne alayım Amerika'dan?" sorusuna minik Leyla'dan mütevazı yanıt geldi. Bakın Leyla annesinden ne istedi...