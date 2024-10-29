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Haberler Galeri Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla'nın tatlı sohbeti gülümsetti! "Ne alayım Amerika’dan?" sorusuna Leyla'dan mütevazı yanıt!
Giriş Tarihi: 29.10.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 12:05

Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla'nın tatlı sohbeti gülümsetti! "Ne alayım Amerika’dan?" sorusuna Leyla'dan mütevazı yanıt!

Bergüzar Korel'den minik kızı Leyla ile takipçilerini gülümseten paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Cannes pozlarıyla kendine hayran bırakmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra anneliğiyle de övgüleri toplayan Bergüzar Korel son olarak kızı Leyla ile bir diyaloglarını paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı. Bergüzar Korel'in "Ne alayım Amerika'dan?" sorusuna minik Leyla'dan mütevazı yanıt geldi. Bakın Leyla annesinden ne istedi...

Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla’nın tatlı sohbeti gülümsetti! Ne alayım Amerika’dan? sorusuna Leyla’dan mütevazı yanıt!

42 yaşındaki Bergüzar Korel son olarak Cannes pozlarıyla takipçilerini kendine bir kez daha hayran bırakmıştı.

Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla’nın tatlı sohbeti gülümsetti! Ne alayım Amerika’dan? sorusuna Leyla’dan mütevazı yanıt!

3 çocuk annesi Bergüzar Korel düzgün fiziği ile Cannes'ı sallamıştı.

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Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla’nın tatlı sohbeti gülümsetti! Ne alayım Amerika’dan? sorusuna Leyla’dan mütevazı yanıt!

Vücudunu saran siyah elbisesi ile zarafetini konuşturan Bergüzar Korel'e beğeni yağmıştı.

Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla’nın tatlı sohbeti gülümsetti! Ne alayım Amerika’dan? sorusuna Leyla’dan mütevazı yanıt!

Oyunculuğunun yanı sıra anneliğiyle de övgüleri toplayan Bergüzar Korel son olarak kızı Leyla ile bir diyaloglarını paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.

Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla’nın tatlı sohbeti gülümsetti! Ne alayım Amerika’dan? sorusuna Leyla’dan mütevazı yanıt!

Bergüzar Korel'den minik kızı Leyla ile takipçilerini gülümseten paylaşım geldi.

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