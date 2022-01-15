Giriş Tarihi: 15.01.2022 12:58Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 13:06
Bergüzar Korel kural bozdu! Gözlerden uzak büyüttüğü çocukları Han ve Leyla ile paylaştı!
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. Çift, yaklaşık iki yıl önce ikinci oğulları Han'a, geçen yıl 3 Kasım'da da ilk kızları Leyla'ya kavuşmuştu. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor. Önceki gün kural bozan güzel oyuncu, Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştı. Korel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.