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Haberler Galeri Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...

mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...

Güzel oyuncu tatil paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilde. Tatil paylaşımlarıyla oldukça konuşulan ve kilolu halini çekinmeden yayınlayan fotoğraflarına yenilerini ekledi. Bu sefer deniz keyfini paylaşan Bergüzar Korel'in mayolu paylaşımına beğeni yağdı. Bergüzar Korel mercan rengi mayosu ile verdiği pozları hesabından paylaşmasıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 'Deniz kızı Bergüzar Korel' yorumları yapılan güzel oyuncunun doğal güzelliği hayran bıraktı. İşte ...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 08:45
Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...

Güzel oyuncu tatil paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, eşi ve çocuklarıyla birlikte tatilde.

Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...

Tatil paylaşımlarıyla oldukça konuşulan ve kilolu halini çekinmeden yayınlayan tatil fotoğraflarına yenilerini ekledi. Bu sefer deniz keyfini paylaşan Bergüzar Korel'in mayolu paylaşımına beğeni yağdı.

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Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...

mercan rengi mayosu ile verdiği pozları hesabından paylaşmasıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...

'Deniz kızı ' yorumları yapılan güzel oyuncunun doğal güzelliği hayran bıraktı. İşte ...

Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...
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Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...
Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...
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