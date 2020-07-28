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Bergüzar Korel mercan rengi mayosuyla sosyal medyayı yıktı! Bergüzar Korel'in deniz keyfine beğeni yağdı...
Güzel oyuncu Bergüzar Korel tatil paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte tatilde. Tatil paylaşımlarıyla oldukça konuşulan ve kilolu halini çekinmeden yayınlayan Bergüzar Korel tatil fotoğraflarına yenilerini ekledi. Bu sefer deniz keyfini paylaşan Bergüzar Korel'in mayolu paylaşımına beğeni yağdı. Bergüzar Korel mercan rengi mayosu ile verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmasıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 'Deniz kızı Bergüzar Korel' yorumları yapılan güzel oyuncunun doğal güzelliği hayran bıraktı. İşte Bergüzar Korel'in mayolu pozları...
Giriş Tarihi: 28.07.2020
08:42
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
08:45
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