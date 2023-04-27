Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:47

Bergüzar Korel "O gün geldiğinde..." sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!

Bergüzar Korel, sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamına sitem dolu bir paylaşım yaptı. "O gün geldiğinde…" ifadesi kullanılan reklam, milyonlarca vatandaş gibi ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i de rahatsız etti. Sosyal medyada dönüp duran alkol reklamında "O gün geldiğinde sen nasıl kutlayacaksın?" sloganıyla neye işaret ediliyor? Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rahatsızlığını dile getirirken tokat gibi sözler sarf etti. Ünlü oyuncu "İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!" dedi. İşte Bergüzar Korel'in dikkat çeken paylaşımı...