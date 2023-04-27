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Haberler Galeri Bergüzar Korel "O gün geldiğinde..." sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 07:47

Bergüzar Korel "O gün geldiğinde..." sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!

Bergüzar Korel, sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamına sitem dolu bir paylaşım yaptı. "O gün geldiğinde…" ifadesi kullanılan reklam, milyonlarca vatandaş gibi ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i de rahatsız etti. Sosyal medyada dönüp duran alkol reklamında "O gün geldiğinde sen nasıl kutlayacaksın?" sloganıyla neye işaret ediliyor? Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rahatsızlığını dile getirirken tokat gibi sözler sarf etti. Ünlü oyuncu "İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!" dedi. İşte Bergüzar Korel'in dikkat çeken paylaşımı...

Bergüzar Korel O gün geldiğinde... sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!

Bergüzar Korel, sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamına sitem dolu bir paylaşım yaptı. "O gün geldiğinde…" ifadesi kullanılan reklam, milyonlarca vatandaş gibi sanat camiasını da rahatsız etti bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Bergüzar Korel oldu.

Bergüzar Korel O gün geldiğinde... sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!

Bergüzar Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rahatsızlığını dile getirirken tokat gibi sözler sarf etti.

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Bergüzar Korel O gün geldiğinde... sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!

Ünlü oyuncu "İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!" dedi. İşte Bergüzar Korel'in dikkat çeken paylaşımı...

Bergüzar Korel O gün geldiğinde... sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!

Korel, "Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık" yorumunu yaptı.

Bergüzar Korel O gün geldiğinde... sloganıyla servis edilen alkol reklamına isyan etti: İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık!

Bergüzar Korel'in de sessiz kalmadığı "O gün geldiğinde..." reklamını GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ'da köşesine taşıdı... İşte o yazı...

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