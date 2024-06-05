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Haberler Galeri Bergüzar Korel tatilde ipin ucunu kaçırınca sonu fena oldu! Bergüzar Korel 1 haftada bakın kaç kilo almış...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:56

Bergüzar Korel tatilde ipin ucunu kaçırınca sonu fena oldu! Bergüzar Korel 1 haftada bakın kaç kilo almış...

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel'den sık sık çocuklarıyla paylaşımlar geliyor. Çocukları ve eşi ile Londra'da yaşayan işleri için İstanbul - Londra arası mekik dokuyan çift çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir hayat kurdu. Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla Fransa tatiline çıktı. Daha önce 8 ayda 20 kilo vererek incecik olan Bergüzar Korel bu tatilden kilo alarak döndü. Bakın Bergüzar Korel 1 haftada kaç kilo almış...

Bergüzar Korel tatilde ipin ucunu kaçırınca sonu fena oldu! Bergüzar Korel 1 haftada bakın kaç kilo almış...

Sosyal medyada her zaman ilgi odağı olan güzel anne Bergüzar Korel doğum kilolarına veda etmiş ve eski fit haline kısa sürede geri dönmüştü.

Bergüzar Korel tatilde ipin ucunu kaçırınca sonu fena oldu! Bergüzar Korel 1 haftada bakın kaç kilo almış...

Öyle ki neredeyse eskisinden bile zayıf olmuştu.

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Bergüzar Korel tatilde ipin ucunu kaçırınca sonu fena oldu! Bergüzar Korel 1 haftada bakın kaç kilo almış...

Bergüzar Korel'in paylaşımına incecik olan bacakları damga vurmuştu.

Bergüzar Korel tatilde ipin ucunu kaçırınca sonu fena oldu! Bergüzar Korel 1 haftada bakın kaç kilo almış...

Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla Fransa tatiline çıktı. Daha önce 8 ayda 20 kilo vererek incecik olan Bergüzar Korel bu tatilden kilo alarak döndü.

Bergüzar Korel tatilde ipin ucunu kaçırınca sonu fena oldu! Bergüzar Korel 1 haftada bakın kaç kilo almış...

Bakın Bergüzar Korel 1 haftada kaç kilo almış...

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