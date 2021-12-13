Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!

2009 yılında ünlü oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi kucağına aldı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti geçen yıl da ikinci oğlu Han'ın doğumuyla ailelerini büyütmenin heyecanını yaşamışlardı. Ünlü oyuncu 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi olmuş ve kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran ünlü çift, bugün yeni paylaşımla sosyal medyayı salladı. Bergüzar Korel, doğum anına ait kareleri kendi kişisel hesabından paylaştı. Korel fotoğrafların hemen altına, '40.gün' notunu ekledi. İşte ünlü çiftin o paylaşımları!