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Haberler Galeri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 22:43 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 22:43

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!

2009 yılında ünlü oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi kucağına aldı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti geçen yıl da ikinci oğlu Han'ın doğumuyla ailelerini büyütmenin heyecanını yaşamışlardı. Ünlü oyuncu 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi olmuş ve kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran ünlü çift, bugün yeni paylaşımla sosyal medyayı salladı. Bergüzar Korel, doğum anına ait kareleri kendi kişisel hesabından paylaştı. Korel fotoğrafların hemen altına, '40.gün' notunu ekledi. İşte ünlü çiftin o paylaşımları!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile dünyaevine girdi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocuklarını ise geçen yıl kucaklarına almıştı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!

Geçen yıl da Han'ı kucağına alan Korel, 3 Kasım'da ilk kez kız annesi olmanın heyecanını yaşamıştı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!

Ünlü çiftin Leyla adını verdikleri kızlarının kırkı çıktı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin kızları Leyla’nın kırkı çıktı! Bergüzar Korel doğum anı ile ilgili çok özel fotoğraflar paylaştı!

Korel ise bugün sosyal medya hesabından doğum anına ait fotoğrafları paylaştı.

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