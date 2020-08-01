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Haberler Galeri Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

'den eşi ile ! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

çok konuşulan tatil paylaşımlarına yenilerini eklemeye deva ediyor. Güzel oyuncu ile verdiği ile gündeme damga vurdu. Birbirlerine çok yakıştılan çifti geçtiğimiz aylarda ikinci oğullarını kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz günlerde hesabından fazla kilolarına ve selülitlerine aldırış etmeden bikinili fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Bergüzar Korel son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarında eşi Halit Ergenç ile teknede poz verdi... İşte Bergüzar Korel'in Halit Ergenç ile aşk pozu...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 17:38
Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

çok konuşulan tatil paylaşımlarına yenilerini eklemeye deva ediyor. Güzel oyuncu ile verdiği ile gündeme damga vurdu.

Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

Birbirlerine çok yakıştılan ve çifti geçtiğimiz aylarda ikinci oğullarını kucaklarına almışlardı.

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Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

Geçtiğimiz günlerde hesabından fazla kilolarına ve selülitlerine aldırış etmeden bikinili fotoğraflarını paylaşan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

son olarak hesabından paylaştığı fotoğraflarında eşi ile teknede poz verdi... İşte Bergüzar Korel'in Halit Ergenç ile ...

Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

ile 'in tatil pozuna beğeni ve yorum yağdı...

Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...
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Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...
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