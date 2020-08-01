Bergüzar Korel'den eşi Halit Ergenç ile aşk pozu! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk dolu paylaşımına beğeni yağdı...

Bergüzar Korel çok konuşulan tatil paylaşımlarına yenilerini eklemeye deva ediyor. Güzel oyuncu Bergüzar Korel eşiHalit Ergenç ile verdiği aşk pozu ile gündeme damga vurdu. Birbirlerine çok yakıştılan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti geçtiğimiz aylarda ikinci oğullarını kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından fazla kilolarına ve selülitlerine aldırış etmeden bikinili fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Bergüzar Korel son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarında eşi Halit Ergenç ile teknede poz verdi... İşte Bergüzar Korel'in Halit Ergenç ile aşk pozu...
Giriş Tarihi: 01.08.2020
17:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
17:38
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