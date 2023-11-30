Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 12:19

Bergüzar Korel'den ezber bozan paylaşım! "Hayatımın iki yüzü" dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Sıfır makyaj halleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel "Hayatımın iki yüzü" dediği kareler ile sosyal medyayı salladı... "Bir tarafı parlaklık ve kalabalıklar diğer tarafta sessiz, rahat, ama her zaman mutlu..." İşte Bergüzar Korel'in en doğal halleri...