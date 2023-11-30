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Haberler Galeri Bergüzar Korel'den ezber bozan paylaşım! "Hayatımın iki yüzü" dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 12:19

Bergüzar Korel'den ezber bozan paylaşım! "Hayatımın iki yüzü" dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!

8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti. Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Sıfır makyaj halleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel "Hayatımın iki yüzü" dediği kareler ile sosyal medyayı salladı... "Bir tarafı parlaklık ve kalabalıklar diğer tarafta sessiz, rahat, ama her zaman mutlu..." İşte Bergüzar Korel'in en doğal halleri...

Bergüzar Korel’den ezber bozan paylaşım! Hayatımın iki yüzü dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!

Yeni imajının yanı sıra fit hali ile de dikkat çeken Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bergüzar Korel son olarak katıldığı bir gecede nefes kesmişti...

Bergüzar Korel’den ezber bozan paylaşım! Hayatımın iki yüzü dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!

İnstagram'da 2.2 milyon kişinin takip ettiği Bergüzar Korel son olarak bir dergi için poz vermişti.

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Bergüzar Korel’den ezber bozan paylaşım! Hayatımın iki yüzü dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!

Birbirinden güzel fotoğrafları çekilen Bergüzar Korel'in incecik kaldığı dikkatlerden kaçmamıştı.

Bergüzar Korel’den ezber bozan paylaşım! Hayatımın iki yüzü dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!

Bergüzar Korel'den yeni paylaşım geldi. Sıfır makyaj halleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel "Hayatımın iki yüzü" dediği kareler ile sosyal medyayı salladı...

Bergüzar Korel’den ezber bozan paylaşım! Hayatımın iki yüzü dediği kareler ile Bergüzar Korel hayranlarını şaşırttı!

Bergüzar Korel iş ve özel hayatından kesitlere yer verdiği kareler ile ilgi odağı oldu.

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