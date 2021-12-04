Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında evlendi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandırdı. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarını da kucaklarına alarak mutluluklarına mutluluk kattı. Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Korel, kızı ile sık sık paylaşımlarını ihmal etmiyor. Geçen hafta kızıyla çıktığı gezmeden hayranlarına bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, bu kez de kızı Leyla ile yeni bir paylaşım yaptı. 32 günlük bebeğiyle sosyal medyada paylaşım yapan Bergüzar Korel, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ayrıntılar!