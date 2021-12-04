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Haberler Galeri Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 04.12.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 18:38

Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında evlendi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandırdı. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarını da kucaklarına alarak mutluluklarına mutluluk kattı. Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Korel, kızı ile sık sık paylaşımlarını ihmal etmiyor. Geçen hafta kızıyla çıktığı gezmeden hayranlarına bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, bu kez de kızı Leyla ile yeni bir paylaşım yaptı. 32 günlük bebeğiyle sosyal medyada paylaşım yapan Bergüzar Korel, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte ayrıntılar!

Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında hayatlarını birleştirdi.

Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Mutlu evlilikleri olan ve örnek gösterilen ünlü çift, mutluluklarını üç çocukla taçlandırdı.

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Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

2009 yılında evlenen çift, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşamıştı.

Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan Bergüzar Korel, bugün 32 günlük kızı ile yeni bir paylaşım yaptı.

Bergüzar Korel’den kızı Leyla ile yeni paylaşım! Bergüzar Korel’in kızıyla paylaşımı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

32 günlük bebeğiyle sosyal medyada paylaşım yapan Bergüzar Korel, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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