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Haberler Galeri Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!
Giriş Tarihi: 27.11.2021 18:30 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 18:30

Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaklaşık 24 gün önce üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, bugün kızı ile ilgili yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü oyuncu kızıyla gezmeye çıktı ve paylaştığı fotoğrafın altına da, "O zaman cumartesi kız kıza bir kahve? Ya da bir rezene" notunu düştü. Dün eşi Halit Ergenç ise bir etkinliğe katılarak ilk kez duygularını dile getirmişti. Halit Ergenç baba olmanın mutluluğunu, "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" sözleriye dile getirmişti. İşte ayrıntılar!

Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında evlenmiş, 3 Kasım'da üçüncü çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşamıştı.

Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!

Dün müzikal dinlemeye giden ünlü oyuncu Halit Ergenç, üçüncü kez baba olmanın verdiği mutlulukla ilk kez duygularını dile getirmişti.

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Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!

Bugün ise Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den bir paylaşım geldi.

Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!

Sosyal medyayı sık kullandığı bilinen Bergüzar Korel, kızı Leyla ile fotoğraf paylaştı. Korel fotoğrafın hemen altına, "O zaman cumartesi kız kıza bi kahve? Ya da bir rezene" notunu düştü.

Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Uğur Aslan'ın yer aldığı müzikali izlemeye gitti.

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