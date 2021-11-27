Bergüzar Korel’den yeni doğan bebeğiyle yeni paylaşım! Bergüzar Korel kızı Leyla’yla poz verdi!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaklaşık 24 gün önce üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, bugün kızı ile ilgili yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü oyuncu kızıyla gezmeye çıktı ve paylaştığı fotoğrafın altına da, "O zaman cumartesi kız kıza bir kahve? Ya da bir rezene" notunu düştü. Dün eşi Halit Ergenç ise bir etkinliğe katılarak ilk kez duygularını dile getirmişti. Halit Ergenç baba olmanın mutluluğunu, "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" sözleriye dile getirmişti. İşte ayrıntılar!