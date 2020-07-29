Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Daha önce aynı dizide rol arkadaşı olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un aşk yaşadığı ortaya çıktı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Berrin'i olarak yıldızı parlayan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay yıllar sonra ortak arkadaşları Merve Özbey'in doğum günü partisinde bir araya geldi. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasında başlayan yakınlaşma, kısa sürede aşka dönüştü. İşte Berk Oktay ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Berrin'i Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki aşk haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 29.07.2020
13:33
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
13:55
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