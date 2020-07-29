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Haberler Galeri Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! ...

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Daha önce aynı dizide rol arkadaşı olan ile 'un aşk yaşadığı ortaya çıktı. dizisinin Berrin'i olarak yıldızı parlayan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay yıllar sonra ortak arkadaşları 'in doğum günü partisinde bir araya geldi. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasında başlayan yakınlaşma, kısa sürede aşka dönüştü. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki aşk haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:55
Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Daha önce aynı dizide rol arkadaşı olan ile 'un aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

dizisinin Berrin'i olarak yıldızı parlayan güzel oyuncu ile 'ın sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

ile yıllar sonra ortak arkadaşları 'in doğum günü partisinde bir araya geldi.

Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

Hürriyet'in haberine göre; ile arasında başlayan yakınlaşma, kısa sürede aşka dönüştü.

Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

Arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşen iki oyuncu, şimdilerde "birbirlerini tanıma aşamasında".

Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

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Berk Oktay gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! Berk Oktay'ın yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy...

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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