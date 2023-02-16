Berk Oktay’dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için seferber oldu. Birbirinden ünlü isimler depremzedelere yardım eli uzattı. Bu isimlerden biri de oyuncu Berk Oktay...