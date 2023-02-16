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Haberler Galeri Berk Oktay'dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın
Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:31

Berk Oktay'dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelere yardım eli uzatan ATV dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' oyuncusu Berk Oktay, depremzedeler için yardım yapan herkese çağrıda bulundu.

Berk Oktay’dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için seferber oldu. Birbirinden ünlü isimler depremzedelere yardım eli uzattı. Bu isimlerden biri de oyuncu Berk Oktay...

Berk Oktay’dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın

ATV dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' oyuncusu Berk Oktay, depremzedeler için yardım yapan herkese çağrıda bulundu.

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Berk Oktay’dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın

Oktay şunları dile getirdi:

Berk Oktay’dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın

"Herkes yardımlarını resmi olarak AFAD koordineli yapsın. Öbür türlü bireysel kişisel yardımlar hiçbir tarafa ulaşmıyor. Karman çorman halde ortada kalıyor. Yardımlarımızı düzgün şekilde kolileyip, orada çalışan insanların zaman kaybetmemesini yardımların bir an önce ulaşmasını sağlayabiliriz. Biz de çalışmalarımızı AFAD ile yürütüyoruz"

Berk Oktay’dan çağrı: Yardımlarınızı AFAD’la koordineli yapın

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yardım etmeye devam ediyor.

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