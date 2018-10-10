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’ın eşi ’den açıklama!

Giriş Tarihi: 10.10.2018 22:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 22:53
Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!

'ın eşi , eşi ve Arda Turan arasında yaşananların ardından olay açıklamalarda bulundu!

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!

Dün akşam Arda Turan ve arasında yaşanan olayın ardından Berkay'ın eşi , açıklama yaptı.

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Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!

Dün akşam yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Şahin, "Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü 'çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım tacizine uğradım.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!

Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direk hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!

Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!

Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim" ifadelerini kullandı.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!
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