Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den açıklama!

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, eşi ve Arda Turan arasında yaşananların ardından olay açıklamalarda bulundu! Dün akşam Arda Turan ve Berkay arasında yaşanan olayın ardından Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, açıklama yaptı. Dün akşam yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Şahin, 'Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü 'çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direk hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır. Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir. Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim' ifadelerini kullandı.