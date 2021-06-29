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Haberler Galeri Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Berrak Tüzünataç'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü...
Giriş Tarihi: 29.06.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 16:48

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Berrak Tüzünataç'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, magazin gündeminde adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sosyal medyada 500 bini aşkın bir takipçi kitlesine hitap eden oyuncu, paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü. Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Tüzünataç'a takipçilerinden yorum yağdı...

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Berrak Tüzünataç'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, magazin gündeminde adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Berrak Tüzünataç'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile bir birliktelik sürdüren Berrak Tüzünataç, kısa süre sonra bu ilişkiye nokta koymuştu.

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Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Berrak Tüzünataç'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Sosyal medyada da 500 bini aşkın bir takipçi kitlesine hitap eden oyuncu, paylaşımlarıyla göz dolduruyor.

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Berrak Tüzünataç'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Geçtiğimiz yıllarda yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.

Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik kaldı! Berrak Tüzünataç'ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü...

Hakkında günde sadece iki öğün beslendiği yönünde haberler çıkan oyuncu, son paylaşımı ile takipçilerini karşı karşıya getirdi.

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