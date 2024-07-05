Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
06:40
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna "cinsel istismar"da bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Saraç mahkemede "Böyle bir suç işlemedim, komploya kurban gittim" dedi. Saraç'ın avukatı dün gönderdiği basın bildiriminde "Ender Saraç, eşinin karşılanması imkansız isteklerinden ötürü anlaşmalı boşanma yapamadı. Çekişmeli boşanmanın ardından müvekkilime akıllara durgunluk veren bir komplo düzenlendi" dedi.