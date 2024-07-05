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Haberler Galeri Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 06:40

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna "cinsel istismar"da bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Saraç mahkemede "Böyle bir suç işlemedim, komploya kurban gittim" dedi. Saraç'ın avukatı dün gönderdiği basın bildiriminde "Ender Saraç, eşinin karşılanması imkansız isteklerinden ötürü anlaşmalı boşanma yapamadı. Çekişmeli boşanmanın ardından müvekkilime akıllara durgunluk veren bir komplo düzenlendi" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!

Oğluna cinsel istismar suçundan beraat eden Ender Saraç'ın avukatı, "Bu olayın mağduru 13 yaşında bir çocuktur. Bu haberlerden etkilenmemesi için korunması gerekiyor" dedi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!

Beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç'ın oğlu M.S. 5 Aralık 2023'te öğrenim gördüğü okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğünü söylemişti.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ender Saraç hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!

M.S. mahkemede de psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde babası Ender Saraç'a kızdığı için, ona ders olsun diye bu iddiaları uydurduğunu, babasının kendisini zorla duşa sokmadığını ve herhangi bir cinsel eylemine maruz kalmadığını söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ender Saraç’ın 13 yaşındaki oğluna “cinsel istismar”da bulunduğu iddia edilmişti! Mahkeme kararını verdi!

İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Ender Saraç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

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