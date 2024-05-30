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Haberler Galeri Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu 'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 13:37

Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu 'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık!

Bir döneme damga vuran Ferhunde Hanım ve Kızları, oyuncuları ile yeniden gündemde yer alıyor. Birçok önemli ismin, oyuncu kadrosu içerisinde yer aldığı Ferhunde Hanım ve Kızları, eğlenceli sahneleri ile evleri şenlendiriyordu. Ferhunde Hanımlar ve Kızları ve Bizim Evin Halleri dizileriyle ekranların unutulmaz karakterlerine hayat veren Beyhan Saran son günlerde tekrar magazin gündeminde yer alıyor. Usta oyuncu Beyhan Saran, ilerleyen yaşlarında tanınsa da, başarılı oyunculuğu ile hafızalarda her zaman yer almayı başarıyor. Yıllara meydan okuyan Saran'ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı. İşte Beyhan Saran'ın son hali…

Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu ’Ferhunde Hanım’ olarak tanıdık!

Ferhunde Hanımlar ve Kızları 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri. Başrollerinde Beyhan Saran, İpek Çeken, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı dizi yayınladığı dönem büyük bir ilgili ile izleniyordu.

Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu ’Ferhunde Hanım’ olarak tanıdık!

Ferhunde Hanım ve Kızları dizisinde Nevzat karakterine hayat veren İpek Çeken, daha önce sosyal medya hesabından Beyhan Saran'la olan fotoğrafını paylaşmıştı.

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Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu ’Ferhunde Hanım’ olarak tanıdık!
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Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu ’Ferhunde Hanım’ olarak tanıdık!
Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu ’Ferhunde Hanım’ olarak tanıdık!
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