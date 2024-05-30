Giriş Tarihi: 30.05.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
13:37
Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu 'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık!
Bir döneme damga vuran Ferhunde Hanım ve Kızları, oyuncuları ile yeniden gündemde yer alıyor. Birçok önemli ismin, oyuncu kadrosu içerisinde yer aldığı Ferhunde Hanım ve Kızları, eğlenceli sahneleri ile evleri şenlendiriyordu. Ferhunde Hanımlar ve Kızları ve Bizim Evin Halleri dizileriyle ekranların unutulmaz karakterlerine hayat veren Beyhan Saran son günlerde tekrar magazin gündeminde yer alıyor. Usta oyuncu Beyhan Saran, ilerleyen yaşlarında tanınsa da, başarılı oyunculuğu ile hafızalarda her zaman yer almayı başarıyor. Yıllara meydan okuyan Saran'ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı. İşte Beyhan Saran'ın son hali…