Beyhan Saran’ın son hali herkeste şaşkınlık yarattı! Onu ’Ferhunde Hanım’ olarak tanıdık!

Ferhunde Hanımlar ve Kızları 1993-1999 yılları arasında yayınlanan Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri. Başrollerinde Beyhan Saran, İpek Çeken, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı dizi yayınladığı dönem büyük bir ilgili ile izleniyordu.