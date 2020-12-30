Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu

Ancak Osman Bey'in bu şekilde yapılan seçime itirazı vardı: "Böyle bey seçimizi olmaz! Ben böyle kazanılmış beyliği kabul etmem. Belli ki, birilerinin rızası altınla satın alınmış. Birilerine beylik için söz verilmiş sonra aldatılmış. Beyler! Burada Kayı beyini seçiyoruz. Halkın iradesinin ve rızasının cisim bulmuş halini… Böyle seçilmeyi kabul eden, buna rıza gösteren biri Kayıları idare edemez; etmemelidir. Bu mu kuracağımız devletin temeli? Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Kuracağım devlet için, fethedeceğim şehirler için, şafağında durduğum büyük medeniyet için sizden beni bey seçmenizi isterim. Beni, beyliğe layık olduğum için seçmenizi isterim."