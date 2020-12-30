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Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu

'ın 40'ıncı bölümünde, heyecanla beklenen beylik toyu gerçekleşti. Bamsı Bey'in sözcülüğü üstlendiği beylik toyuna Kayı beyleri eksiksiz katıldı. Bazı Kayı beylerini altın vererek tarafına çeken Dündar Bey'in sürpriz biçimde öne çıktığı toyda, amcasının kendisini destekleyeceğini düşünen Savcı Bey, büyük hayal kırıklığına uğradı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 23:18
Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu

'ın 40'ıncı bölümünde, heyecanla beklenen beylik toyu gerçekleşti. Bamsı Bey'in sözcülüğü üstlendiği beylik toyuna Kayı beyleri eksiksiz katıldı. Bazı Kayı beylerini altın vererek tarafına çeken Dündar Bey'in sürpriz biçimde öne çıktığı toyda, amcasının kendisini destekleyeceğini düşünen Savcı Bey, büyük hayal kırıklığına uğradı.

Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu

Oylamada Osman Bey ve Dündar Bey beşer oy alınca, Kayı beyini belirleyecek oy Savcı Bey'de kaldı. Savcı Bey önce "Ben kimseyi gözünün içine baka baka aldatamam. Lakin emmim aldatır! Günlerdir gözlerimin içine baka baka bana yalan söyleyen, beni aldatan, beni sırtımdan vuran emmime bakın. Demek bey olmak istersin, demek birilerinin aklını çelip gizli gizli kendi tarafına çektin" diyerek Dündar Bey'e tepki gösterdi.

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Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu

Savcı Bey "Boğazıma dayanan hançeri sırtıma saplanan hançere tercih ederim. Yüzüme kükreyeni ardımdan tıslayana tercih ederim. Kayının ikbalini bir hayalperestin hayalleriyle yok etmesini, bir muhterisin yalanlarıyla çürütmesine tercih ederim. Ben reyimi gardaşım Osman'a veririm. Gayrı Rum'la mı Moğolla mı ikisiyle birlikte mi ceng edeceğiz o bilir. Ne diyim gayrı; ölelimlakin sürünmeyelim" diyerek Osman Bey'e oy verince Bamsı Bey "Kayı beylerin reyiyle, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey, Kayıların yeni Beyidir. Cenab-ı Allah muvaffak eylesin" sözleriyle Osman Bey'i bey ilan etti.

Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu

Ancak Osman Bey'in bu şekilde yapılan seçime itirazı vardı: "Böyle bey seçimizi olmaz! Ben böyle kazanılmış beyliği kabul etmem. Belli ki, birilerinin rızası altınla satın alınmış. Birilerine beylik için söz verilmiş sonra aldatılmış. Beyler! Burada Kayı beyini seçiyoruz. Halkın iradesinin ve rızasının cisim bulmuş halini… Böyle seçilmeyi kabul eden, buna rıza gösteren biri Kayıları idare edemez; etmemelidir. Bu mu kuracağımız devletin temeli? Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Kuracağım devlet için, fethedeceğim şehirler için, şafağında durduğum büyük medeniyet için sizden beni bey seçmenizi isterim. Beni, beyliğe layık olduğum için seçmenizi isterim."

Beylik toyuna Savcı Bey’in sürpriz kararı damga vurdu

Bunun üzerine reylerin yeniden sayılmasına karar verildi. Osman Bey'in konuşmasından etkilenen Kayı beyleri, Dündar lehine olan oylarını değiştirip Osman Bey'i destekleme kararı aldı.

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