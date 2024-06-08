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Haberler Galeri Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı "Şimdi iyileştim işte"
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:12

Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı "Şimdi iyileştim işte"

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına aldı. Burcu Kara, 2022'de ise oğlu Can'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Burcu Kara son olarak 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurmuştu. Taburcu olan Burcu Kara evine ve ailesine kavuştu! Burcu Kara sosyal medya hesabından oğlu Can'a sarıldığı kareler ile duygulandırdı "Şimdi iyileştim işte"...

Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı Şimdi iyileştim işte

Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan oyuncu, Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne oldu.

Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı Şimdi iyileştim işte

Mutlu bir evlilik yürüten güzel oyuncudan son olarak üzen bir haber gelmişti.

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Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı Şimdi iyileştim işte

HERKESTEN GİZLE

Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı hakkında bir paylaşım yapmıştı.

Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı Şimdi iyileştim işte

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Ünlü oyuncu 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı Şimdi iyileştim işte

"SON BİR YILDA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI…"

Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullanmıştı.

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