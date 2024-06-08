Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
12:12
Beyninden ameliyat olan Burcu Kara taburcu oldu! Oğluna sarıldığı anlar duygulandırdı "Şimdi iyileştim işte"
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına aldı. Burcu Kara, 2022'de ise oğlu Can'ı dünyaya getirerek ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Burcu Kara son olarak 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurmuştu. Taburcu olan Burcu Kara evine ve ailesine kavuştu! Burcu Kara sosyal medya hesabından oğlu Can'a sarıldığı kareler ile duygulandırdı "Şimdi iyileştim işte"...