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Haberler Galeri Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali nefes kesti! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi 'Estetik mi, makyaj mı?' dedirtti...

’in Pompi’si 'nın son hali nefes kesti! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi 'Estetik mi, makyaj mı?' dedirtti...

'in Pompi'si olarak tanınan 'yı görenler değişimine inanamadı. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı. dizisinde 'ın çocukluğuna hayat veren Elif Ceren Balıkçı, ekranlarında yayınlanan dizisindeki karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Son olarak dizisinde karakterini canlandıran ile ağızları açık bıraktı! Elif Ceren Balıkçı güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Bez Bebek'in Pompi'si ...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 10:09
Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali nefes kesti! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi 'Estetik mi, makyaj mı?' dedirtti...

'in Pompi'si olarak tanınan 'yı görenler değişimine inanamadı. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı.

Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali nefes kesti! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi 'Estetik mi, makyaj mı?' dedirtti...

dizisinde 'ın çocukluğuna hayat veren , ekranlarında yayınlanan dizisindeki karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı.

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Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali nefes kesti! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi 'Estetik mi, makyaj mı?' dedirtti...

Son olarak dizisinde karakterini canlandıran 'nın son hali ile ağızları açık bıraktı! Elif Ceren Balıkçı güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte 'in Pompi'si ...

Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali nefes kesti! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi 'Estetik mi, makyaj mı?' dedirtti...
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Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali nefes kesti! Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi 'Estetik mi, makyaj mı?' dedirtti...
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