Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Çocuk yıldız değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...