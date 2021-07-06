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Haberler Galeri Bez Bebek’in Yağmur’u sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:36

Bez Bebek’in Yağmur’u sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi!

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Bez Bebek’in Yağmur’u sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi!

'Bez Bebek"' dizisinin küçük Yağmur'u Asena Keskinci büyüdü. Artık 19 yaşında genç bir kız olan oyuncu, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Bez Bebek’in Yağmur’u sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi!

ÇEKİM SAATLER SÜRDÜ
Hürriyet'in haberine göre; 10 saat süren çekimlerde Serhat Akavcı'nın objektifine poz veren oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

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Bez Bebek’in Yağmur’u sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi!

"Gelen birkaç projeyi okudum ama içime sinmedi. Kendimi doğru ifade edebileceğim işlerde yer almak istiyorum."

Bez Bebek’in Yağmur’u sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi!

Bez Bebek dizisinin kadrosunda Tan Sağtürk, Evrim Akın ve Oya Aydoğan yer alıyordu...

Bez Bebek’in Yağmur’u sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Asena Keskinci güzelliğiyle büyüledi!

İŞTE BEZ BEBEK'İN YAĞMUR'U ASENA KESKİNCİ'NİN SON HALİ!

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