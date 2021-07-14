Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı

Son olarak "Çukur" dizisinde 'Yamaç' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, 6 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile aşk yaşıyordu. Evlilik haberi beklenen ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alarak herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde Göcek'te birlikte tatil yapan gözde aşıkların bu kararı magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Bige Önal ile ayrılığının ardından Aras Bulut İynemli, Çeşme'de tatile çıktı. Ünlü oyuncunun keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı...