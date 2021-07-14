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Haberler Galeri Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı
Giriş Tarihi: 14.07.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 10:29

Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı

Son olarak "Çukur" dizisinde 'Yamaç' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, 6 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile aşk yaşıyordu. Evlilik haberi beklenen ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alarak herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde Göcek'te birlikte tatil yapan gözde aşıkların bu kararı magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Bige Önal ile ayrılığının ardından Aras Bulut İynemli, Çeşme'de tatile çıktı. Ünlü oyuncunun keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı...

Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı

Son olarak "Çukur" dizisinde 'Yamaç' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, 6 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile aşk yaşıyordu.

Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı

Evlilik haberi beklenen ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alarak herkesi şoke etti.

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Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı

İynemli, son olarak Önal ile Göcek tatilde görüntülenmişti.

Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı

Cadde'nin haberine göre; önceki gün Çeşme'de bir beach'te yakın dostu Engin Öztürk ile denize giren oyuncu objektiflere yansıdı. İynemli'nin denizde sohbet ederken moralinin bozuk olduğu görüldü.

Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut İynemli'nin moralsiz tatili! Aras Bulut İynemli'nin ayrılık acısı yüzüne yansıdı

Kendisini çeken gazetecileri fark eden İynemli denizden çıkarak locasına geçti. Akşam saatlerinde beach'ten yine beraber ayrılan iki arkadaş araçlarına binerek mekandan uzaklaştılar.

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